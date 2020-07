Audis „Kleiner“ vorgestellt: Der 2021 Audi A3 Sportback im Video – Audi-Fans wird der Fehler wahrscheinlich nicht passieren, doch auf den ersten Blick möchte man meinen, es beim Audi A3 Sportback mit einem RS3 zu tun zu haben. Nicht ganz unschuldig dürfte daran wohl das S-Line-Pack sein. Doch der RS3 der neuen Audi-Baureihen ist noch gar nicht aufgetaucht. Dies Video zeigt hingegen die 35 TFSI-Variante.

Die kommt bei Weitem nicht so stark motorisiert daher, schwachbrüstig ist der „Kleine“ aus Ingolstadt allerdings mitnichten. Der Turbolader stemmt 150 Pferdestärken bei einem Drehmoment von 250 Nm in den Boden. Der Motor wartet dabei wahlweise mit 6-Gang-Getriebe und Handschaltung oder optional mit S Tronic auf.

Bei so einem Leistungsprofil fällt die 100-Stundenkilometer-Marke nach 8,4 Sekunden – mit 224 km/h Spitze ist der 2021er bei maximaler Geschwindigkeit alles andere als langsam unterwegs. Die Farbe im Video ist übrigens Python Yellow, ein Ton, der exklusiv bestimmten Audi-Modellen vorbehalten ist.

Der Kanal „Auditography“ zeigt uns nun den A3 Sportback in der polnischen Hauptstadt Warschau in all seinen Details, bevor es für ein paar Testfahrten raus aufs Land geht.

Quelle: carscoops.com