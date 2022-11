Audi SQ8 mit 218 km/h: Polizei stellt Raser auf Autobahn – Auf deutschen Autobahnen kommt es tagtäglich zu unzähligen Geschwindigkeitsüberschreitungen. Während viele marginal sind, gibt es darunter doch immer wieder wahre Raser, die erlaubte Höchstgeschwindigkeiten komplett ignorieren und dabei absichtlich Menschenleben riskieren.

So wie im neuen Fall, wo der Videowagenstreife der Autobahnpolizei Thüringen ein besonders aggressiver Raser ins Netz ging. Genauer gesagt am vergangenen Mittwoch auf der A9. In Fahrtrichtung Berlin, nach der Anschlussstelle Eisenberg, beschleunigte ein 41-jähriger Fahrer seinen Audi SQ8 auf satte 218 km/h und überschritt die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h mehr als deutlich.

Hohes Bußgeld und Fahrverbot wegen vorsätzlichen Handelns

Als der Mann an dort an mehreren Autos vorbeiflitzte, folgten ihm die Beamten und nahmen seine Raserfahrt per Mess- und Videotechnik auf. Der Fahrer ignorierte mit seinem 507 PS starken Sportwagen dabei alle Verkehrsschilder, wurde letztendlich dann aber von der Autobahnpolizei gestoppt. Das Messgerät zeigte final ein Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit um fast 100 km/h an.

Ein Polizeisprecher sagte zu diesem Vorfall: „Aufgrund der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung kann deshalb nicht mehr von einem fahrlässigen Handeln ausgegangen werden.“ Demnach wird für den Fahrer aus Sachsen-Anhalt für sein vorsätzliches Handeln ein Bußgeld in Höhe von 1.400 Euro fällig. Zudem gibt es für den Audi-Fahrer ein dreimonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.

Quelle: bild.de