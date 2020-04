Audi RS 7-R: ABT tunt limitiertes Sondermodell mit 740 PS – Autoveredler ABT Sportsline hat sich einen Wagen vorgeknöpft, dessen blankes Leistungsprofil ab Werk schon für sich spricht: Ende 2019 kam der Audi RS 7 Sportsback auf den Markt, ein Hochleistungsbiest, das satte 600 Pferdestärken bei 800 NM Drehmoment in den Asphalt stemmt. ABT hat sich des Wagens angenommen und wird daraus nun den RS7-R für Glückliche veredeln. Im Video erlebt ihr das Schmuckstück aus dem Hause ABT in seiner ganzen Pracht.

Wer einen RS 7 sein Eigen nennt, kann ihn den Experten von ABT Sportline in die kundigen Hände geben, um sich sein „R“-Paket abzuholen – doch RS-7-Eigner sollten rasch handeln: Denn die Veredelung ist auf 125 Exemplare begrenzt. Allein das Leistungsupgrade kitzelt dabei aus dem ohnehin alles andere als schwachbrüstigen Vierliter-V8-Biturbo 740 PS bei einem auf 920 NM erhöhten Drehmoment – inklusive zwei Jahre Garantie im Umfang der Herstellergarantie.

Daniel Abt hat eigene Version – natürlich wieder ein Unikat

Auch ein Fahrwerksupgrade mit ABT-Gewindefahrwerksfedern und -Sportstabilisatoren wird auf den RS 7-R maßgeschneidert. Optisch tut sich ebenfalls einiges: Frontgrill und Frontlippe erhalten ABT-Aufsätze inklusive rotem ABT-Logo, ebenso werden Heckschürzen und Heckspoiler aufgebrezelt. Sichtcarbon ist dabei Trumpf. Auch die 22-Zoll-Felgen des Modells ABT High Performance HR sind Teil des Pakets. Ebenso wie zahlreiche Innenraum-Verschönerungen:

Das Lenkrad wird von ABT Sportline mit Carbon und Leder verschönert, die Sitze erhalten ein RS 7-R-Logo. Wem all das noch nicht genügt, der kann das Interieur durch ein Zusatzpaket erweitern oder das alternative Felgenmodell ABT HR Aero in 22 Zoll über den ABT-Konfigurator dazu packen. Klar, dass Daniel Abt sich zudem eine ganz eigene Version des ABT RS7-R gestrickt hat: Sein Unikat mit dem Namen „AllthewayABT RS7-R“ findet ihr in diesem Video.