Audi e-tron S Sportback (2020): So viel kostet Audis neuer Sport-Stromer – Noch im Herbst will Audi das Segment der sportlichen Stromer-Oberklasse unter den SUVs mit dem e-tron S Sportback bedienen. Im Vergleich zur Grundversion soll der Sportback mehr Reichweite bieten, dafür aber auch mit einem höheren Preis zu Buche schlagen.

Ab 93.629 Euro aufwärts wird der neue Audi e-tron S Sportback kosten, er ist um ganze fünf Zentimeter breiter als die Grundversion und durch Silber- und Kontrastelemente am Spoiler, dem Diffusor und nicht zuletzt dem Kühlergrill in einem deutlich sportiveren Look unterwegs. Das Innenleben des neuen Ingolstädter Stromer ist hingegen athletisch-übersichtlich gehalten.

Im e-tron S Sportback arbeiten drei Elektromotoren: An der Hinterachse verrichten zwei kleinere Motoren mit 196 Pferdestärken ihre Arbeit, ein größerer 124 KW-Motor sitzt vorne – dieser wird allerdings nur bei Bedarf zugeschaltet, etwa wenn es am nötigen Grip mangelt. Über Planetenradgetriebe und eine feste Übersetzung gibt der e-tron S (Sportback) diese Kraft an den Asphalt weiter.

435 Pferdestärken bei 808 Newtonmetern Drehmoment sind das – wird der Boost aktiviert, sind es 503 Pferdchen, die sich bei 973 Newtonmetern austoben.

Acht Sekunden lang soll diese Maximalleistung zu entfesseln sein, eine entsprechend starke Kühlanlage macht es möglich. Bei voller Power braucht der neue e-tron S Sportback dann gerade einmal 4,5 Sekunden, bevor die 100-Stundenkilometer-Marke fällt. Bei 210 Stundenkilometern wird elektronisch abgeregelt.

Der Wagen muss ohne mechanisches Differenzial auskommen – dafür bringt er „elektrisches Torque Vectoring mit“, kann fließend bis zu 220 Nm Drehmoment zwischen einem kurveninneren und dem kurvenäußeren Rad tauschen und so Lenkwinkel und Grip verbessern.

Gepaart mit einer progressiven Lenkung, ergibt das mit „Sport“-Modus im ESP und „dynamischem“ Fahrmodus (einer von sieben Modi) laut „Auto Zeitung“ ein sportliches Kurvenverhalten. Unterstützt wird das durch einen niedrigen Schwerpunkt, die Hochvolt-Batterie wurde flach im Unterboden verbaut und zieht das Chassis nach unten.

Der 430-kW-Akku kann an Schnellladern in einer halben Stunde von 5 auf 80 Prozent Ladung gebracht werden. Reichweite bei 100 Prozent Ladung: 365 Kilometer im Durchschnitt.

Quelle: autozeitung.de