Auch ein Minivan musste dran glauben: YouTuber fackelt 400.000-Dollar-Ferrari ab – Auf YouTube Aufmerksamkeit zu generieren, ist ob der schieren Masse an Inhalten zur Kunst geworden. Cody Detwiler – auf dem Portal besser bekannt als „WhistlinDiesel“ – müsste demnach wohl als Künstler bezeichnet werden. Der gute Mann hat nämlich nicht die geringsten Hemmungen, teuren Autos Leid zuzufügen. Oder würdet ihr mit einem Ferrari F8 Tributo ausgerechnet über ein gemähtes Maisfeld fahren? Keine gute Idee!

Genau eine solche Tour unternahm der YouTuber für einen seiner Clips jedoch, allerdings war das Ende so wohl nicht vorgesehen.

Im Zuge des kleinen Offroadtrips verfingen sich nämlich Stroh und trockene Blätter in den Radkästen, was in Verbindung mit den heißen Bremsen dazu führte, dass der Wagen plötzlich Feuer fing.

Als die verzweifelte und auf so eine Situation völlig unvorbereitete Crew mit Energydrinks dem Brand beizukommen versucht, haben die Flammen bereits auf den Motor übergegriffen und breiten sich immer weiter aus, bis sie schließlich sogar noch einen Minivan erfassen.

Letztlich musste mit Feuerwehr anrücken, aber nicht um die beiden Wagen zu retten, sondern lediglich zu löschen, was nach dem Inferno noch übrig geblieben war.

Besonders bitter: Bei dem Ferrari hat es sich um einen Mietwagen gehandelt, für den „WhistlinDiesel“ eigenen Angaben zufolge 400.000 Dollar gezahlt habe – versichert hatte er den F8 Tributo nicht.

Es war bereits das dritte Video mit dem Ferrari, aber nun leider wohl auch das letzte.

Der dekadenten Zerstörungswut des YouTubers dürfte dieser Vorfall aber wohl keinen Abbruch getan haben. Immerhin lässt sich bei rund fünf Millionen Aufrufen in nur zwei Tagen kaum von einem Rückschlag sprechen.

Quelle: bild.de