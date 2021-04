Argo 8x8: Feuerwehr-ATV meistert jedes Gelände – Frage: Was hat acht Räder und wird spielend mit jedem Gelände fertig? Wer nun „vier topfitte Mountainbiker“ geantwortet hat, darf sich wieder setzen – die sind nicht gemeint. Dies ist das Argo 8x8. Ein All Terrain Vehicle (ATV) mit vier Achsen, das wie der Begriff sagt, in so gut wie jeder Umgebung einsetzbar ist. Das Video zeigt, wie die Feuerwehr-Variante des kanadischen Spezialfahrzeugs das Gelände meistert.

Importiert werden diese Fahrzeuge in Deutschland, Österreich und der Schweiz seit 2003 vom Unternehmen Tec-quipment GmbH. Seit 1967 werden laut Unternehmenswebseite Argos in verschiedenen Formen verschifft – weltweit wurden bislang mehr als 30.000 verkauft. Im Gegensatz zu Offroad-Kolossen setzt Argo mit seinem geringen Gewicht und Ballonreifen sowie drei oder vier Achsen dem Boden weniger zu, ist hochmobil, hat eine ausreichende Reichweite für diverse Einsatzgebiete und kostet weniger.

Noch dazu ist der ATV-Brummer amphibisch. Mit mindestens 34 PS bewegt Argo je nach Variante bis zu 900 Kilo Zuladung – Faktoren, die ihn bei Feuerwehr und Katastrophenschutz für Equipment- und Personentransporte in unwegsamem Gelände interessant machen. Im Wasser leistet er bis zu fünf Stundenkilometer – an Land liefert er 40 Sachen Spitze, während er mit Gräben, Sümpfen, Schlamm und Steigungen kurzen Prozess macht. Wer gar noch mehr Traktion braucht, zieht Raupenketten auf.

Dann geht es durch meterhohen Tiefschnee und über Eisflächen. Straßen-zugelassene Varianten des Argo existieren ebenfalls. Dort, wo normale Spritzen- und Rettungswagen den Dienst also quittieren, kann die Feuerwehr-Variante zum Einsatz kommen. Nach allen Einbauten trägt die noch bis zu 550 Kilo oder sechs Personen durch schweres Gelände. Liegen oder Pritschen können verbaut, Generatoren oder Pumpen zur Brandbekämpfung montiert werden.

Dank eines ausgeklügelten Zwei-Wege-Systems lässt sich Argo auf Bahnschienen oder in Tunneln verwenden. Auch die Montage von Notfallkoffern, Arbeitsscheinwerfern, Funk- oder Sondersignalanlagen könnte sich von Helfern, Feuerwachen. Bergrettern, Förstern oder etwa Jägern realisieren lassen. Faszinierendes kleines Kraftpaket.

Quelle: argoatv.de