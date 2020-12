Aptera 3 EV: Solar-E-Auto mit 3 Rädern und 1600 km Reichweite – Eigenwillig sieht er aus mit seiner futuristischen Hülle und seinen drei Rädern, der Aptera 3 EV des kleinen Unternehmens Aptera. Das verspricht jedoch, dass der Wagen durch seine inneren Werte überzeugen soll – unter anderem durch die Tatsache, dass er mit nur einer Akku-Ladung rund 1600 Kilometer weit fahren kann.

Man darf gespannt sein, ob dieses Versprechen gehalten werden kann – insbesondere im Winter, wenn die Kälte den E-Zellen zusetzt. Die einmalige Bauform jedenfalls verpasst dem Aptera einen extrem niedrigen Luftwiderstandsbeiwert von nur 0,13. Dieser lässt den Wagen wie eine Klinge durch die Luft schneiden – nahezu widerstandslos, was sich in einer Verbrauchsrate von gerade einmal 100 Wattstunden pro Meile niederschlagen soll.

Da unter der Hülle des Aptera ein 100-kWh-Akkupack sitzt, kommt man rechnerisch auf 1000 Meilen bzw. 1600 Kilometer Reichweite. Zusätzlich befinden sich auf dem Dach Solarpaneele, die weitere 64 Kilometer Fahrt an sonnigen Tagen ermöglichen sollen. Mehr Solarpaneele können auf Kundenwunsch auch auf die Haube und das Heck montiert werden – was noch einmal weitere 38,8 Kilometer Reichweite ergibt.

Der Wagen soll in weiteren Varianten verfügbar sein, eine davon wird einen kleinen 25-kWh-Akku bieten, der immerhin noch 402 Kilometer mit einer Ladung bieten soll, eine weitere Variante bringt es bei 40 kWh auf 644 Kilometer, auch eine 60-kWh-Variante mit 966 Kilometern ist geplant. Der Aptera 3 EV verfügt in der stärksten Version über Antriebe an allen drei Rädern, die ihn in 3,5 Sekunden von 0 auf 100 bringen.

Eine Variante mit nur zwei Motoren an der Front schafft den Spurt in immerhin noch 5,5 Sekunden. Die Leistungsdaten und Reichweite werden unter anderem auch durch das niedrige Gewicht des Fahrzeugs begünstigt: Mit drei Motoren und dem größten Akku wiegt der Aptera 3 am meisten – bringt es dennoch aber nur auf 1000 Kilogramm Gewicht. Dabei kann der Wagen mit einer Umwandlungsrate von über 700 Kilometern pro Stunde an der Buchse geladen werden.

Für sein Leistungsspektrum sind die Preise des Wagens vergleichsweise niedrig, die kleinste Version des Aptera liegt bei 25.900 US-Dollar (umgerechnet: 20.698 Euro) an, mit maximalen Optionen schlägt der E-Flitzer mit 46.000 US-Dollar (umgerechnet: 37.922 Euro) zu Buche. Der Wagen kann auf dem englischsprachigen Markt bereits zu einer Anzahlung von 100 US-Dollar vorbestellt werden.

Quelle: carscoops.com