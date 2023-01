ADAC übt Kritik: Spritpreise steigen wieder an – Während sich die teils heftigen Preisanstiege der letzten Monate in manchen Teilbereichen des Lebens wieder etwas entspannen, wird es für Autofahrerinnen und Autofahrer allerdings wieder Mal teurer. Denn im Vergleich zur Vorwoche steigen die Preise an den Tanksäulen wieder an.

Dies teilte nun der Allgemeine Deutsche Automobil-Club mit, der den Preisanstieg der Spritpreise binnen Wochenfrist festgehalten hatte. Demnach stieg der Preis für einen Liter Super E10 deutschlandweit im Schnitt auf 1,779 Euro. Dies sind ganze 4,2 Cent mehr als noch in der Vorwoche. Auch die Spritpreise für Diesel stiegen an. Und zwar um 2,9 Cent auf derzeit 1,858 Euro pro Liter.

Preise stiegen in den letzten Wochen ganze fünf Mal an

Nach einer kurzen Entspannung gen Ende letzten Jahres zogen die Preise seit Mitte Dezember 2022 wieder an. Insgesamt wurden die Preise in den letzten Wochen ganze fünf Mal angeboten, nur in einer Woche fielen die Spritpreise. Zwar liegen die aktuellen Preise für Benzin und Diesel noch nicht auf dem historischen Hoch im letzten Jahr mit durchschnittlich 1,86 Euro für Super E10 und 1,95 Euro für Diesel, aber der ADAC meldet dennoch Kritik an.

Denn für den Automobilclub sind die derzeitigen Spritpreise dennoch „deutlich überhöht“. Insbesondere wenn man auf den Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Sorte Brent schaut, der nicht merklich im Vergleich zur Vorwoche gestiegen sei. Zudem ist der Euro im Wochenvergleich zum Dollar wieder stärker geworden. Der Automobilclub erläutert:

Normalisierung der Spritpreise nicht in Sicht

„Vor einem Monat, als der Ölpreis ähnlich hoch notiert hat, kostete Super E10 etwa zehn Cent weniger als jetzt, Diesel etwa sechs Cent weniger.“ Laut Berechnungen des ADAC verringerte sich die Preisdifferenz zwischen Diesel und Super E10 um 7,9 Cent. Somit sehe der ADAC derzeit nicht, dass eine Normalisierung der Preise eintreten werde. Schließlich wird Diesel um rund 20 Cent pro Liter weniger besteuert als Benzin. Allerdings kostet Diesel immer noch wesentlich mehr.

Quelle: tagesschau.de