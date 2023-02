ADAC Staubilanz 2022: Statistik zeigt Stau-Spitzenreiter in Deutschland – Wie jedes Jahr hat der Automobilclub ADAC auch für das abgelaufene Jahr eine neue Stau-Statistik ermittelt. Die Ergebnisse der Staubilanz 2022 wurden nun veröffentlicht und zeigen, dass man hierzulande wenig verwunderlich mit jeder Menge Staus auf den deutschen Straßen zu kämpfen hatte.

Bei der Erfassung der Stau-Schwerpunkte in Deutschland zeigt die Staubilanz des ADAC euch einen deutlichen Spitzenreiter. Den traurigen Stau-Spitzenplatz im Jahr 2022 erreichte die Autobahn 8 bei Pforzheim. Dort standen nämlich die Autofahrer letztes Jahr im Bundesvergleich die meiste Zeit im Stau. Genauer gesagt im Streckenabschnitt der A8 zwischen Pforzheim-Ost und Pforzheim-Süd in Fahrtrichtung Stuttgart.

Stau-Hotspot in Deutschland mit 3.200 Staustunden

Ein wahrer ungeschlagener Stau-Hotspot in Deutschland, der laut ADAC auf satte 3.200 Staustunden kommt. Der Grund für die massiven Staus ist der Ausbau der Autobahn 8 auf sechs Spuren, der noch bis 2026 anhalten soll. Laut der ADAC-Statistik gibt es aber auch ein Bundesland, das wie 2021 das Stauland Nummer eins in Deutschland bleibt – und das ist abermals Nordrhein-Westfalen.

In NRW gab es bundesweit im Jahre 2022 die meisten Staus. Demnach gehen ein Drittel aller Stauereignisse in Deutschland 2022 auf das Konto der NRW-Autobahnen, nämlich 33,72 Prozent. Insgesamt erfasst der ADAC in NRW rund 160.000 Staus. Auch was die Staustunden betrifft, liegt NRW mit 31 Prozent auf dem ersten Platz vor Bayern mit 17 und Baden-Württemberg mit zwölf Prozent.

Autofahrer steckten 4341 Tage in Stau und stockendem Verkehr fest

Der ADAC errechnete, dass die Verkehrsstörungen in Nordrhein-Westfalen auf den über 2.200 Autobahnkilometern mehr als 104.000 Stunden betrugen. Demnach „steckten Autofahrer 4341 Tage in Stau und stockendem Verkehr fest.“ so der ADAC. Die Staulagen in NRW begünstigten nach Angaben des ADAC alleine bis zu 470 Baustellen pro Monat. Außerdem würden etliche marode Brücken in NRW das Autobahnnetz besonders zu den Stoßzeiten zeitweise ans Limit bringen.

Den längsten Stau gab es 2022 übrigens auf der A8 in Bayern. Genauer gesagt am Samstag, 23. Juli 2022 wo sich auf der A8 München–Salzburg ab Rosenheim der Verkehr auf bittere 44 Kilometer staute. Die Gesamtstatistik der ADAC Staubilanz kommt für das Jahr 2022 indes auf ganze 474.000 Staus oder stockenden Verkehr, die auf eine Gesamtlänge von rund 733.000 Kilometern kamen. Das entspricht übrigens ganzen 18 Weltumrundungen.

Insgesamt mussten die Deutschen 2022 auf den 123 deutschen Autobahnen ganze 330.000 Stunden im Stau verbringen. Das ist zwar immer noch deftig, aber kein Vergleich zu 2019 vor der Corona-Pandemie, wo der ADAC satte 521.000 Staustunden vermeldete.

Quelle: t-online.de