ADAC Ecotest: Die 20 saubersten Autos Deutschlands – In der Zukunft wird es mit den Benzinern und Diesel-Fahrzeugen zu Ende gehen, wurden teils schon Verbote seitens der Regierung beschlossen. Das heißt, wer künftig überall in Deutschland mit seinem Automobil herumfahren will, muss letztendlich wohl oder übel auf eines der „sauberen“ Modelle umsteigen.

Der ADAC veröffentliche nun die Ergebnisse seines Ecotests, in dem sie aufzeigen, welche die saubersten Fahrzeuge auf dem Markt und welche eben die besten sind. Hierbei kam heraus, dass ganze sieben Autos in der Top zehn reine Stromer oder Hybride sind. Den Spitzenplatz eroberte sich allerdings kein Elektroauto, sondern der Seat Leon 1.5 TGI, der mit Erdgas angetrieben wird.

Auf dem zweiten Platz rangiert der VW Golf 1.5 TGI, der ebenfalls einen Erdgas-Antrieb besitzt. Alle Informationen zum Ecotest des ADAC findet ihr in ausführlicher Form HIER.

Die 20 besten „sauberen“ Autos

Seat Leon 1.5 TGI – 103 Gesamtpunkte

VW Golf 1.5 TGI – 102 Gesamtpunkte

Hyundai Kona Elektro (64 kWh) – 101 Gesamtpunkte

Fiat 500e Cabrio (42 kWh) – 99 Gesamtpunkte

Renault Twingo Electric – 98 Gesamtpunkte

Polestar 2 Long Range Single Motor – 95 Gesamtpunkte

Opel Corsa-e – 94 Gesamtpunkte

Toyota Mirai – 93 Gesamtpunkte

Suzuki Swace 1.8 Hybrid – 90 Gesamtpunkte

Toyota Yaris 1.5 Hybrid – 90 Gesamtpunkte

Opel Mokka-e – 89 Gesamtpunkte

Renault Clio E-Tech Hybrid 140 – 87 Gesamtpunkte

BMW iX3 – 86 Gesamtpunkte

Ford Mustang Mach-E Extended Range – 84 Gesamtpunkte

Mercedes EQA 250 – 84 Gesamtpunkte

Seat Leon 2.0 TDI – 84 Gesamtpunkte

Skoda Octavia Combi 2.0 TDI SCR – 84 Gesamtpunkte

VW Golf 2.0 TDI SCR – 84 Gesamtpunkte

Skoda Enyaq iV 80 – 83 Gesamtpunkte

Honda e – 82 Gesamtpunkte

Quelle: t-online.de