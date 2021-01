ADAC: Das Tanken wird 2021 wieder deutlich teurer – Gut, generell ist das Autofahren noch nie eine kostengünstige Sache gewesen. Aber zumindest erfreuten sich Autofahrer in den abgelaufenen Monaten an verhältnismäßig günstigen Spritpreisen. Dies scheint 2021 aber bald wieder der Vergangenheit anzugehören.

Denn laut ADAC steigen die Spritpreise wieder, weshalb man bald wohl wieder beim Tanken tiefer in die Tasche greifen muss. Dem ADAC zufolge zeichnen sich zu Beginn des noch jungen Jahres 2021 weitere Erhöhungen bei den Spritkosten ab. So stieg der Benzinpreis zur Wochenfrist bei Super E10 um ganze 1,3 Cent pro Liter.

Der Dieselpreis hingegen um einen Cent pro Liter. Der ADAC verzeichnete am vergangenen Dienstag beim Kraftstoff E10 einen bundesweiten Tagesdurchschnitt von 1,348 Euro und beim Diesel um 1,232 Euro. Die Gründe dafür liegen laut dem Verkehrsclub bei den weiter steigenden Preisen für Rohöl. Außerdem trägt die zum neuen Jahr aufgerufene CO2-Bepreisung zu einer Erhöhung der Spritkosten bei.

Der Diesel verzeichnet übrigens bereits in der zehnten Woche eine Preiserhöhung, so stieg der Preis seit November 2020 um ganze 20 Cent pro Liter. Der Benzinpreis stieg in der Zeit um 17 Cent pro Liter.

Quelle: t-online.de