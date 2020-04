Von wegen, Familienkombi. Bei der Edeltuning-Schmiede ABT Sportsline hat man sich abermals einen Ringträger vorgeknöpft und bietet nun ein Paket an, bei dem sowohl Optik- als auch Leistungsfans das Wasser im Munde zusammenlaufen dürfte: Mit dem ABT RS6-R geht ein überarbeiteter Supersportler an den Start, der in jeder Hinsicht mächtig rüberkommt. Kein Wunder, bei so einem Leistungsprofil.

Der ABT RS6-R kommt mit satten 140 Pferden mehr, beziehungsweise 120 Nm höherem Drehmoment daher als die ohnehin alles andere als zahme „Standardversion“ von Audis RS6. Das liegt an der hauseigenen Leistungssteigerung ABT Power R, mit der man sich unter anderem den Turbolader vorgeknöpft hat. Das Ergebnis: Der 4.0 V8 TFSI des ABT RS6-R röhrt mit 740 Hengsten und erschüttert den Untergrund mit 920 Nm.

Vor so einer Power kann die Optik des Supersportlers schlecht Halt machen – dementsprechend wurden dem Wagen etliche ABT-Carbon-Anbauteile hinzugefügt: Frontlippe und -Frontgrillaufsatz, Heckschürzenaufsatz sowie Seitenschwelleraufsätze und Radhausentlüftungen können sich sehen lassen. Da kann das Heck nicht nachstehen: Dank Schalldämpferanlage aus Edelstahl mit Vierer-Endrohrblenden wird der hochaggressive Look abgerundet.

Auch das Innenleben wurde entsprechend überarbeitet, Einstiegsleisten, Lenkradveredelung, Sitzveredelung und Einstiegsbeleuchtung sind allesamt custom. Dank hauseigenen Gewindefahrwerksfedern und Sportstabilisatoren sowie gewichtsoptimierten 22-Zoll-Felgen liegt das Schmuckstück selbstverständlich auch leistungsgemäß auf der Straße. Ab jetzt können sich ABT-Fans das Paket sichern – sollten aber schnell sein: Wie so oft ist es limitiert. Gerade einmal 125 Versionen dieses Sondermodells wird es geben.

