Absoluter Luxus mit V12: Der Mercedes-Maybach S680 4MATIC gleitet näher – Wer über die nötige Zahlungskraft verfügt, sich einen Mercedes-Maybach zu gönnen, weiß in der Regel, was einen (und etwaige Chauffeure) erwartet. Nun hat Mercedes-Maybach mit dem S680 4MATIC das Flaggschiff der Reihe enthüllt. Statt mit Doppelturbo-V8 kommt die Luxussänfte mit Biturbo-V12 angeglitten und ist damit noch einen Tick exklusiver als die anderen Vertreter der Baureihe.

Das neue Aggregat ist handgefertigt und leistet 630 Pferdestärken bei einem alles andere als schwachbrüstigen Drehmoment von 1001 Nm. Umgesetzt wird diese Kraft von einer Neungang-Automatik. Mit diesen Eckdaten gleitet der Mercedes-Maybach S680 4MATIC in derselben Liga mit ähnlich exklusiver Konkurrenz wie dem Bentley Flying Spur und Rolls-Royce Ghost dahin.

In 4,4 Sekunden ist der Luxuskoloss von null auf 100, bei 209 Stundenkilometern wird abgeriegelt

69 Prozent der Nennleistung entfallen dabei an das Heck, was einen nicht unwesentlichen Beitrag zu den famosen Beschleunigungsdaten liefern dürfte. Was den äußeren Look angeht, unterscheidet sich der neue Mercedes-Maybach S680 4MATIC nicht allzu deutlich von den anderen Fahrzeugen der Baureihe. Klar ist jedoch, nicht nur beim Innenraum erkennt man, warum der Name Maybach auf dieser Karosse prangt.

Der Innenraum besteht praktisch aus Nappaleder, das nahezu jedes Detail kunstvoll umrahmt, unabhängig, ob es sich um Säulen oder das Armaturenbrett handelt. Auch das Lenkrad und dessen Zentrum sind eingefasst, weitere Highlights setzt die Diamantprägung des Sitzleders, außerdem sind hier und da Holz-Akzentuierungen platziert, die den Blick kunstfertig in einem Meer aus cremeweißen Leder einfangen.

Sehr viele Details zu den Sonderausstattungen gibt es noch nicht, doch einiges weiß man:

Ein 4-D- Surroundsystem inklusive MBUX Entertainment-Zentrale für den Rücksitz mit 11,6-Zoll-Displays und einem Tablet ist vorhanden. Kunden können zudem exklusive, mit Silber eingefasste Champagnerflöten sowie einen entsprechenden Kühlschrank für den edlen Tropfen ordern. Im vorderen Bereich befinden sich ein 12,3-Zoll-Digital-Instrumentencluster sowie ein 12,8-zölliges Infotainmentsystem.

Zudem können die Sitze geheizt sowie gelüftet werden und sind mit einer Massagefunktion ausgestattet. Die Rücksitze wurden in aktiver Multikontur-Bauweise konzipiert und Passagiere wie auch Fahrer profitieren vom 4-Zonen-Klimasystem, den kabellosen Smartphone-Ladeeinheiten und einem Ambient-Beleuchtungssystem mit 64 Farben.

Startpreis für den neuen Mercedes-Maybach S680 4MATIC: 164.565 Euro.

Quelle: carscoops.com