Absoluter Auto-Klassiker der USA: Kult-Wagen kommt nach Deutschland – Die USA sind an Autoklassikern, Edelkarossen und Straßenkreuzern alles andere als arm. Viele der Klassiker blicken auch dort auf mehrere Jahrzehnte währende Erfolgsgeschichten zurück. Einer von ihnen aus dem Hause Ford wird etwa seit 75 Jahren in den Vereinigten Staaten gebaut – und genau dieses Fahrzeug kommt nun auch in der neuesten Inkarnation auf den deutschen Markt.

Konkret handelt es sich laut einem Bericht von „Chip“ um den Ford F-150, eines der am häufigsten verkauften Autos der Welt. Vom deutschen Markt einmal abgesehen, denn hier war der Pick-up-Koloss aus Detroit nie im Handel. Doch damit ist Schluss, wie „Chip“ unter Berufung auf „T-Online“ erläutert. In gleich vier Versionen kommt der F-150 demnach in der Bundesrepublik auf den Markt.

Konkret sind dies:

Einerseits die Versionen XLT und Lariat, beide kommen mit 5-Liter-V8 daher, der rund 400 Pferdestärken stemmt. Hier werden Einstiegspreise von 95.000 sowie 115.000 Euro genannt. Zudem wird es seitens Ford auch eine Limited Edition des F-150 geben. Unter deren Haube wird ein 3,5-Liter-V6-Hybride mit 430 Pferdchen werkeln. Den Abschluss bildet die wohlbekannte Variante Raptor, hier mit einem V6 mit 3,5 Litern Hubraum, allerdings mit 450 Pferdestärken.

Für diese beiden letztgenannten Spitzenmodelle wird ein Preis von 138.000 beziehungsweise 144.000 Euro veranschlagt. 1948 wurde der erste F-150 in den USA übrigens auf den Markt gebracht. Seitdem verließen 40 Millionen der Pick-ups die Autohäuser, der Wagen ist auf Platz zwei der weltweit meistverkauften Autos aller Zeiten, sitzt dem Toyota Corolla dicht im Genick, von dem 50 Millionen verkauft wurden. Bronze und der vierte Platz ergehen hier übrigens an VW dank Golf und Passat.

In den USA ein Kultauto

Der Pick-up ist in den Vereinigten Staaten insbesondere in ländlichen Gegenden ein absoluter Verkaufsschlager, gilt seit mittlerweile 41 Jahren als das meistverkaufte Auto der USA. Gemessen an der Kategorie Lkw/Truck sind es sogar 46 Jahre, wie „Chip“ erläutert. Man muss allerdings im Hinterkopf behalten, dass der Wagen in den USA für deutlich weniger zu haben ist, was nicht zuletzt an den Importgebühren und Auflagen liegen könnte. Für die Top-Variante Raptor werden dort etwa umgerechnet 70.000 Euro fällig.

Quelle: chip.de