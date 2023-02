Abgefahrenes aus der Kfz-Werkstatt: Mechaniker zeigt kuriose Auto-Geräusche – Wohl in den meisten Berufsfeldern gibt es diese Arbeitstage, an denen sich höchst kuriose Bewandtnisse und Geschichten zutragen. Es sind solche Storys, die später bei einem Bierchen mit den Freunden oder beim gemütlichen Beisammensein im Restaurant ausgetauscht werden. Berichte, bei denen so mancher mit dem Kopf schüttelt, wenn er sie hört – ob wegen dem, was da inhaltlich passierte oder weil man sie schlicht nicht glauben mag. Wohl dem, der seine Arbeit mit der Kamera dokumentiert oder die Aufnahmen anderer zeigen kann – so wie dieser Kfz-Profi.

Wenn ein YouTube-Kanal „Just Rolled In“ heißt, weiß man, um was sich das Format dreht: „Der hier kam gerade rein“, heißt das in etwa – es geht also um Automobile. Um allerlei interessante Fälle, die ein Autodoktor so auf der Hebebühne haben kann. Dabei beschränkt sich „Just Rolled In“ den Kanalangaben zufolge nicht nur auf Fälle aus seiner Heimat, sondern zeigt auch die eine oder andere kuriose Einsendung aus aller Welt. Das vorliegende Video trägt einen Titel, den man einmal gehört wohl nur schwer vergessen dürfte:

„Kunde behauptet, Fahrzeug klinge wie ein Elefant“

Der Name des Videos ist Programm: Es geht um allerhand seltsame Klänge, welche defekte – oder eben nicht so defekte – Fahrzeuge so hervorbringen können. Das fängt beim Ford Escape an, der wohl aufgrund eines kaputten Drehzahlapparats eben klingt wie besagter Benjamin beim Trompeten. Danach wechseln wir zu einem Audi, der beim Lenken kichert wie ein Delphin. Wo wir gerade beim Meer und den beliebten Säugern darin sind: Das dritte Fahrzeug im Video soll „beim Ausmachen klingen, wie ein trauriger Orca“.

Tatsächlich gilt auch hier: Kaum, dass der Wagen abgeschaltet wird, beginnt ein trauriger Klagegesang. Nur die Spitze eines Eisbergs an kuriosen Geräuschen, die Autos so hervorzubringen vermögen. Ein anderer Wagen erzeugt beim Rechtslenken einen Ton, „als stecke ein Husky unter der Motorhaube“. Jemand anders ärgert sich über einen elektrischen Fensterheber, der beim Bewegen der Scheibe Horrorfilm-Todesschreie einer Frau oder gar eines ganzen Gespensterhauses ausstößt.

Wer denkt, das Video werde nicht mehr kurioser, wird eines Besseren belehrt:

Denn je länger der Clip geht, desto abgefahrener werden die unfreiwilligen Geräuscheffekte der Fahrzeuge: Eine kaputte Turbolader-Leitung verwandelt einen Wagen schon mal in eine Lokomotive, die Luftdruckbremse eines Lasters trommelt einen Schlagzeug-Tusch. Spätestens beim Tank eines Pkw mit Blähungen oder einem zur Alarmsirene gewordenen Motor bleibt kein Auge mehr trocken. Der Job eines Mechanikers scheint eine Menge Überraschungen zu bergen.