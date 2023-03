Abgefahrener Tesla-Umbau: Pkw fährt mit Riesenrädern auf dem Kopf – Die Elektromobilität ist in aller Munde. Doch die Stromer sind noch nicht lange auf dem Markt. Viele müssen sich im Alltag härtesten Belastungsproben stellen und längst nicht alle kommen bislang so gut weg wie ein robuster und langjährig erprobter Diesel. Ein YouTuber, der mit Elektroautos offensichtlich nicht viel anfangen kann, „testet“ sie in seinen Videos schon mal auf Herz und Nieren – doch mit seinem neuesten Versuch schießt er den sprichwörtlichen Vogel ab: Ein Tesla mit riesigen Speichenrädern, der sogar auf dem Kopf fahren kann.

Wenn wir schreiben, er „testet auf Herz und Nieren“, dann ist das durchaus ironisch gemeint. Denn was der Mann mit dem bezeichnenden Namen „WhistlinDiesel“ wirklich macht, ist Tesla und Co. zu Schrott fahren oder Helis in seiner eigenen Werkshalle zu starten. Mit seinen Aktionen war er bereits mit mehreren Videos Thema auf unserem kleinen Portal. Das liegt nicht zuletzt daran, dass er sich seit seinen Anfängen mit Videos von seiner Farm vor allem für große Monstertrucks, Pickups und Schusswaffen begeistert.

Zunehmend finden nun andere Fahrzeuge den Weg in die Videos

Das dürfte nicht zuletzt daran liegen, dass „WhistlinDiesel“ auf dem größten Videoportal der Welt von Anfang an sehr erfolgreich war. Wie alle großen YouTuber hat auch er einmal klein angefangen, zum Zeitpunkt dieses Artikels hat er nun bereits mehr als 4,95 Millionen Abonnenten. Eine entsprechende Monetarisierung seiner Inhalte vorausgesetzt, dürfte er damit finanziell ausgesorgt haben. Das dürfte auch der Grund sein, warum die Autotests bei „WhistlinDiesel“ immer absurdere, aber auch kostspieligere Formen annehmen.

So kauft sich der Mann schon mal einen Kampfpanzer oder „versehentlich“ einen millionenschweren Bugatti Chiron. Oder er investiert stolze 400.000 US-Dollar in einen Ferrari-Klassiker – nur um den Boliden dann über Feldwege zu jagen und irgendwie härtesten Belastungen auszusetzen. Oder weniger diplomatisch ausgedrückt: Er fährt in seinen Videos auch schon einmal Autos und andere Dinge zu Schrott.

In diese Kerbe haut auch das Tesla-Video:

Und das im wahrsten Sinne des Wortes – denn hier kommt unter anderem eine Motorsäge zum Einsatz. Mit dieser Stihl geht es zum Beispiel den Sitzen des Teslas an den Kragen. Doch das ist erst der Anfang. So montiert „WhistlinDiesel“ schließlich die eingangs erwähnten riesigen Vollmetall-Speichenräder, die etwas von einem Planwagen haben, an den Stromer. Es folgt eine Spritztour über Land, bevor es im wahrsten Sinne des Wortes über Kopf geht.