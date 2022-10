Ab Februar 2023: Deutsche Großstadt bekommt Diesel-Fahrverbote – Für Dieselfahrer wird es in München künftig eng. In Zusammenarbeit mit der Deutschen Umwelthilfe (DUH) hat die dortige Stadtregierung nämlich einen Fahrplan aufgestellt, der das Diesel-Fahrverbot in der bayerischen Landeshauptstadt regelt. Zuvor hatte die DUH München wegen der Überschreitung von EU-Stickoxidgrenzwerten verklagt.

In der Folge kamen beide Parteien überein, neue Fahrverbote aufzustellen.

Von diesen sind nach Angaben des Autoclubs „Mobil in Deutschland“ zwar keine neuen Diesel der Abgasnorm 6, aber immer noch rund 140.000 Fahrzeuge in der Stadt betroffen. Künftig gilt Folgendes:

Sämtliche Diesel-betriebenen Pkw, Lkw und Transporter der Abgasnorm Euro 4 werden ab Februar 2023 die Umweltzone nicht mehr befahren dürfen. Diese wird vonseiten der Stadt auf den Mittleren Ring ausgeweitet, womit auch Berufspendler ausgesperrt werden.

Ab Oktober 2024 umfasst das Fahrverbot dann auch alle Diesel-Fahrzeuge der Abgasnorm Euro 5.

Ab April 2024 benötigen Anwohner eine schriftliche Ausnahmegenehmigung für ihre Autos, sollten diese bis dahin die Grenzwerte nicht einhalten. Der „Abendzeitung“ zufolge soll es auch für den Lieferverkehr Ausnahmen geben, diese könnten aber 2024 wegfallen und dann ebenfalls eine Ausnahmegenehmigung erforderlich machen.

Für Handwerker soll die Ausnahme jedoch weiterhin gelten.

Wie teuer eine derartige Genehmigung sein wird, und welche Voraussetzungen dafür genau erfüllt sein müssen, ist noch nicht bekannt.

„Mobil in Deutschland“ möchte nun gegen die geplanten Verbote vorgehen. Der Präsident des Clubs, Dr. Michael Haberland, erklärte gegenüber „Focus Online“:

„Rund 140.000 Autos zu verbieten, ist Enteignung mit einem Schaden mit mehr als zwei Milliarden Euro für die Menschen, die heute mehr denn je auf ihr Auto angewiesen sind. Für den Job, die Familie oder für Besorgungen – so etwas darf man sich nicht gefallen lassen. Es gibt überhaupt keine Grundlage für diese Hauruck-Aktion. Die Stickstoffdioxid-Werte sind für München völlig im grünen Bereich und erfüllen praktisch alle EU-Grenzwerte und die der Bundesimmissionsschutz-Verordnung.“

Man wolle nun Klage gegen die neuen Verbote erheben. Auch wurde die Petition „Nein zum Diesel-Fahrverbot in München“ ins Leben gerufen, der ihr euch unter diesem Link anschließen könnt.

