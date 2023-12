Ab 2024: Diese TÜV-Plakette ist bald nicht mehr gültig – Autofahrer aufgepasst: Mit dem neuen Jahr verlieren alte TÜV-Plaketten in Deutschland ihre Gültigkeit. Wer aktuell also noch mit einem rosa Aufkleber für das Jahr 2023 unterwegs ist, sollte sich spätestens bis zum Jahresende um einen Termin für die HU bemühen. Ansonsten riskiert man ein Bußgeld oder im schlimmsten Fall sogar Punkte in Flensburg.

Die TÜV-Plaketten sind farbcodiert und wechseln jedes Jahr in wiederkehrender Reihenfolge durch die sechs Töne Blau, Gelb, Braun, Rosa, Grün und Orange. Nachdem 2023 durch eine rosa Plakette markiert wurde, ist 2024 nun wieder die grüne an der Reihe.

Soll hießen: Wer 2023 bereits mit einem grünen Aufkleber gefahren ist, muss seinen Wagen erst wieder im Jahr 2024 zur Prüfung vorführen, während Rosa nur noch im laufenden Jahr gültig und Braun bereits abgelaufen ist.

Zusätzlich zu der Farbe, wird das Jahr, in dem die nächste Überprüfung stattfinden muss, auch durch die Zahl in der Mitte angegeben.

Der äußere Zahlenring von eins bis zwölf gibt außerdem den genauen Monat an, in welchem die Prüfung fällig wird, wobei die Zahl gilt, die auf der Plakette oben steht. Der Aufkleber wird nämlich immer so auf das Kennzeichen aufgebracht, dass die entsprechende Monatszahl in 12-Uhr-Position steht. Befindet sich etwa die Zehn oben, muss das Auto bis Ende Oktober zum TÜV.

Die beiden schwarzen Balken am Rand der Plakette sind stets über der Zwölf und haben je nach HU-Termin von daher immer andere Positionen auf den Kennzeichen. Somit kann die Polizei sehr schnell erkennen, zu welcher Jahreszeit der TÜV fällig ist. Befinden sich die Balken etwa auf der rechten Seite, muss das Auto in der ersten Jahreshälfte zur Prüfung, links bedeutet zweite Jahreshälfte, unten heißt Sommerprüfung, oben Winterprüfung.

Sollte man mit einer ungültigen Plakette erwischt werden, wird ab einer Überziehung der HU-Frist um mehr als zwei Monate ein Verwarngeld in Höhe von 15 Euro fällig.

Wer die Hauptuntersuchung um mehr als vier Monate versäumt, zahlt bereits 25 Euro, nach acht Monaten werden 60 Euro plus ein Punkt in Flensburg daraus. Hinzukommt, dass der TÜV bei einem Verzug von mehr als zwei Monaten dazu verpflichtet ist, eine sogenannte "erweiterte Prüfung" durchzuführen, wodurch sich die Kosten für die Untersuchung um 20 Prozent erhöhen.

Quelle: autobild.de