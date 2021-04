911er-Comeback: Das ist der neue Porsche 911 GT3 – Der Name 911 steht wohl wie kein zweiter für eine der Sportwagen-Legende aus Deutschland. Kein Wunder also, dass an den neuen Porsche 911 GT3 hohe Erwartungen geknüpft werden. Nun sind die ersten Rezensionen der Presse und einiger Autokanäle da und haben eines gemein: Nahezu alle sind begeistert und konstatieren, dass die neue Inkarnation des GT3 gar den nahezu perfekten Vorgänger überflügeln könnte.

Einer, der den neuen Porsche 911 GT3 unter die Lupe genommen hat, ist Chris Harris von „Top Gear“. Auf dem YouTube Kanal „Drive Tribe“ lieferte er umfangreiche Einblicke auf und in den neuen GT-Sportler. Einige der neuen Features liefern wir euch schon mal an dieser Stelle. Neben der Maschine ist eines der zentralen Upgrades des 911 GT3 die vordere Doppelquerlenkeraufhängung. Damit werden seitliche Radbewegungen verringert – geht es in die Kurven, steigt organisch der negative Sturz an der Reifenaußenseite.

Zugleich erhöht sich der positive Sturz an der Reifeninnenseite – das Resultat der stärkeren Gegenkräfte ist ein Reifen, der flacher auf dem Boden anliegt, das Kurvenverhalten durch mehr Grip optimiert. Im Zusammenspiel mit dem neuen Aggregat, das leistungstechnisch der Variante des 2019er 911 Speedster ähnelt, sorgt das für ebenso dynamischen wie rasanten Fahrspaß. Aktualisiertes Herzstück: ein Sechszylinder mit vier Litern Hubraum, der knapp 509 Pferdestärken bei einem Drehmoment von 469 Nm loslässt.

Serienmäßig wird der an ein automatisches Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe geknüpft – wahlweise steht Kunden auch die manuelle Sechsgang-Variante zur Verfügung, doch diese konnte von den Testern wohl noch nicht gefahren werden. Chris Harris jedenfalls zeigt sich von dem Wagen angetan, insbesondere die Fahrweise und die vielen kleinen Änderungen des neuen Porsche 911 GT3 beeindrucken ihn:

„Es sind keine einzelnen, großen Verbesserungen, eher die Gesamtheit aller Aspekte. Der kumulative Effekt … Es ist einfach ein besserer Wagen als der Vorgänger“, konstatiert Harris. Lass euch selbst von seinem Test überzeugen.

