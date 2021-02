67er Shelby Mustang GT500 CR: Modernisierung eines Klassikers mit 821 PS – Sie verkörpern den amerikanischen Traum der Freiheit auf der Straße, sind zeitlos elegant aber zugleich wuchtig, stark motorisiert, bombastisch und schwer: Muscle Cars. Doch gerade der letzte Punkt muss nicht so bleiben, wie die Autoexperten von „Classic Recreations“ zeigen. Denn die haben den Muscle-Traum Shelby Mustang GT500 CR mächtig aufgebohrt und auf Kohlefaser-Diät gesetzt.

Das Unternehmen darf nun hochoffiziell diesen Shelby – und zwar nur diesen – in seiner neuen Inkarnation fortsetzen. Dabei taten sich Classic Recreations mit Speedkore zusammen, Experten auf dem Gebiet der Kohlefaser-Umbauten. Gemeinsam tauschten sie die gesamte Karosserie aus Vollmetall gegen eine Karbon-Struktur aus.

Das Resultat ist satte 600 Pfund leichter als ein 67er Shelby Mustang GT500 CR im Metallgewand.

Zuerst wurde das Fahrzeug, ein 67er Shelby Mustang GT500 CR von Classic Recreations, vollständig gescannt – und dann aus den 3-D-Daten ein CAD-Modell erstellt, welches wiederum als Bauform für die Kohlefaser-Karosserie diente. Diese wurde aufwendig Paneel für Paneel optimiert. Um die Gewichtsreduktion zu unterstützen und geänderten Fahrdynamiken bestmöglich entgegenzukommen, wurden Front- und Heckstoßdämpfer, Federung und Schaltung durch modernste Technik ersetzt.

Zudem erhält der Karbon-GT500 CR Hochleistungsbremsen. Angesichts eines Coyote V8 der dritten Generation mit 5,2 Litern Hubraum und einer Ford 10R80-Zehngangautomatik bei brachialen 821 Pferdestärken nicht die schlechteste Idee. Der Innenraum wurde neu mit u. a. Alcantara-Leder gestaltet, erhielt ein Medien-System von Kenwood und maßgeschneiderte rote Armaturen und Blenden.

Das Unternehmen versteht sein Auto als Huldigung des Vermächtnisses von Konstrukteurslegende Carroll Shelby.

Daher gaben Classic Recreations die Veröffentlichung des 67er Shelby Mustang GT500 CR auch am 2. Februar 2021 bei der Motorsport Ranch in Texas bekannt – sowohl Ort als auch Termin waren eine Huldigung des Tages, an dem Carroll Shelby 1962 die erste Shelby Cobra konstruierte. Auch sein Enkel Aaron Shelby war bei der Veröffentlichung des neuen Leichtbau-Mustangs dabei. Er kommentierte:

„Kurz nachdem mein Großvater Enzo [Ferrari] auf der Rennstrecke in Le Mans besiegt hatte, entwickelten Carroll und Ford den brandneuen Shelby GT500 von 1967 als 'Ferrari-Killer' für die Straße. 55 Jahre später ist dieses Auto zu neuem Leben erwacht und hat die Fähigkeiten, es noch einmal mit den größten Namen Europas aufzunehmen. Ich bin stolz auf die Bemühungen von Classic Recreations, Carrolls Traum am Leben zu erhalten.“

Die Preise für den Shelby GT500CR mit Kohlefaser-Karosserie beginnen bei 265.000 US-Dollar (umgerechnet rund 219.000 Euro).

Quelle: carscoops.com