500 Kilometer Reichweite und voll in 10 Minuten: Toyota arbeitet an revolutionärer Batterie für E-Autos – Auf dem Gebiet der E-Mobilität scheinen die interessanten Neuigkeiten mehrfach in der Woche hereinzurasseln. Konnten wir euch doch erst letztens berichten, dass bestimmte neue Akkus in atomarer Schichttechnologie große und langfristige Speichermengen ermöglichen. Nun meldet sich Toyota zu Wort. Der Autobauer arbeitet an einer sogenannten Festkörperbatterie, die beeindruckende Werte aufweisen und bestimmte e-auto-typische Probleme umschiffen soll.

Bereits 2021 will Toyota seine neue Lösung in eigene Elektrofahrzeuge einbauen. Festkörperbatterien stellen dabei eine der Alternativen zu Lithium-Ionen-Akkus dar. Solche Festkörperbatterien setzen nicht auf flüssige Elektrolyt-Lösungen und sollen daher vor allem bei Unfällen eine sicherere Alternative darstellen. Gibt es Unfälle mit Elektroautos, so droht laut einem Bericht der Webseite „Unilad“ oft Feuergefahr.

Solche Brandrisiken möchte Toyota umgehen. Doch das eigentlich Revolutionäre an der Feststoffbatterie sind ihre Eckdaten: Sie soll in nur zehn Minuten vollgeladen sein – und pro Ladung 500 Kilometer Reichweite ermöglichen. Damit ist sie im Gegensatz zu aktuell gängigen Technologien 66 Prozent schneller geladen und verdoppelt die Reichweite gleich großer Stromspeicher.

Dies könnte die Attraktivität von Elektrofahrzeugen deutlich erhöhen – vorausgesetzt, die neue Technologie aus dem Hause Toyota ist bezahlbar. Im Vergleich hatte das Unternehmen erst spät den Schritt zu elektrischen Innovationen aufgenommen, wie der „Unilad“-Bericht konstatiert und globalen Druck und die Konkurrenz als Gründe hierfür anführt. Doch binnen der vergleichsweise kurzen Zeit seiner E-Mobilitätsbestrebungen könnte Toyotas Speicher bereits ein echter Quantensprung sein.

Man darf gespannt sein, was wir bis 2021 noch über Toyotas Festkörperbatterie erfahren.

Some electrifying news to start the week: Toyota will preview a brand new battery-electric, mid-size SUV in the coming months. #MondayMotivationpic.twitter.com/aNmfyrmDwU — ToyotaUK (@ToyotaUK) December 7, 2020

Quelle: unilad.co.uk