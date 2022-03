40 Jahre alter Klassiker als Driftmaschine: BMW E28 5er beim Powerslide durch die Nacht – Über das, was in diesem Video im Straßenverkehr betrieben wird, darf man durchaus geteilter Meinung sein. Auf der einen Seite ist das Material eine ästhetische Feier der Drift- und Autokultur. Auf der anderen Seite findet es, wenn auch nachts, im Straßenverkehr statt und hier dürfte eine ganze Batterie an Regelungen der Verkehrsordnung überschritten worden sein. Letztlich überlassen wir das Urteil der Justiz und dem geneigten Leser. Tatsache ist: (Nicht nur) wer den 5er BMW feiert, könnte am Video seine Freude haben.

Präziser: am 40 Jahre alten BMW E28 der 5er-Serie. Denn genau der kommt als Drift-Maschine in diesem Supercut zum Einsatz. Wie das Magazin „Carscoops“ annimmt, entstanden die Bilder in Polen auf öffentlichen Straßen. Hierbei hat der Fahrer des BMW nicht nur sein eigenes Wohl gefährdet – es finden sich Szenen, in denen sich Zuschauer am Straßenrand aufhalten, die Teil des Spektakels werden.

Unklar ist, um welche Variante des E28 5ers es sich handelt.

Umso deutlicher wird für auch nur leidlich an Fahrzeugen interessierte Betrachter, dass diese Version mit einer größeren Menge an Umbauten ausgestattet ist, zu denen dem Klang nach ein V8 gehört. Auch eine hydraulische Handbremse für Tailkicks soll dazu gehören – schaut man sich an, mit welcher Abruptheit das Heck ausbricht, könnte was dran sein. Das Biest bollert zu Beginn auf das Gelände einer Tankstelle, sphärische 80er-Synths/Vaporwave setzen ein und rahmen das Geschehen auf dem Kanal „Nightride“ kongenial ein.

Passend zum Kanalnamen ist die Person am Steuer nur nachts unterwegs – in einem gekonnt geschnittenen Übergang ist es beim Verlassen der Tankstelle nun dunkel: Der wilde Ritt geht los. Der 5er brüllt über den Asphalt, mit geschickter Hand wird er durch Nadelöhre gefädelt und umschifft mit quietschenden Reifen jedes denkbare Hindernis. Hier sitzt ein Könner am Steuer einer maßgeschneiderten Schönheit aus einer anderen Ära – umso verwunderlicher, dass er sich nicht legal auf der Strecke mit Profis misst.

