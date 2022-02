Mann wendet Wagen, direkt am Abgrund

Autofahrer mit Skills: Mann wendet Wagen, direkt am Abgrund – Derzeit geht im Netz ein Video viral, welches ein äußerst waghalsiges Wendemanöver dokumentiert. Medienberichten zufolge soll der Clip in Hongkong entstanden sein, die Identität des Fahrers ist unbekannt. Dem Einvernehmen nach, muss es sich mit Blick auf die haarsträubende Aktion aber um einen Profi am Steuer handeln.

Zu sehen ist, wie der Unbekannte eine 26-Punkte-Wende auf einer schmalen Straße am Rande einer Klippe vollführt, die auf der anderen Seite von einem Berg begrenzt wird. Um nicht mit dem Hügel zu kollidieren, oder gar herabzustürzen, stehen ihm nur wenige Zentimeter Platz zur Verfügung.

Seine Hinterräder ragen an einigen Stellen sogar über den Rand hinaus.

Am Ende benötigt er weniger als zwei Minuten für das aufwändige Manöver, welches seit der Veröffentlichung auf YouTube bereits mehr als 35 Millionen Mal aufgerufen wurde, und im gleichen Maße Anerkennung wie Verwunderung hervorruft.

Einerseits loben viele das Talent des Fahrers, während andere sich darüber wundern, weshalb er nicht einfach rückwärts gefahren ist, um den Engpass zu überqueren.

Betrachtet man zudem ein weiteres – weit seltener aufgerufenes – Video, welches die Aktion aus einem anderen Winkel zeigt, fällt auf, dass die vermeintliche „Klippe“ bei weitem nicht so tief ist, wie der erste Clip vermuten lässt.

Quellen: indy100.com , nypost.com