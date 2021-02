2022er BMW M5 CS: Renn-Profi testet Bayerns neues Leichtbau-Biest – Die Frontniere, die sich da so cineastisch aus dem Nebel schält, offenbart es – hier rollt ein neuer BMW auf uns zu. Genauer gesagt ist dies der 2022er M5 CS der Bajuwaren, der sich hier für eine Jungfernfahrt schick gemacht hat. Das Video stammt von BMW selbst, ans Steuer verfrachtete man Rennfahrer Connor DiPhillippi, damit der neue M5 CS direkt zeigen kann, was er so drauf hat.

DiPhillippi war gerade auf dem Weg nach Daytona, um für BMW einen M8 GTR beim 24-Stunden-Rennen zu fahren. Dabei legte er beim BMW Performance Center im US-Bundesstaat South Carolina einen Zwischenstopp ein. Oder sagt man in diesem Kontext „Zwischenfahrt“? Jedenfalls ist der Mann einer der wenigen außerhalb Münchens, die den neuen M5 in Leichtbauweise schon testfahren durften – immerhin BMW mächtigstes Serienauto.

Die Leichtbauweise liefert hier den entscheidenden Vorteil – der M5 CS ist satte 104 Kilo leichter als der M5 Competition. BMW opferte für dieses Ziel etwas von der Geräuschdämpfung des Wagens, ersetzte Dach, Motorhaube, Frontspoiler und Spiegelhalterungen durch Kohlenstoff. Auch das Dämpferkontrollsystem und die Stoßdämpfer gingen auf Diät und wurden optimiert.

„Die Jungs in München haben sich selbst übertroffen!“

Laut BMW stößt der M5 CS damit in gerade einmal 2,9 Sekunden an die 100-Stundenkilometer-Marke. Für den weniger leichten und schwächeren Competition nannte BMW einen Rekord von 3,1 Sekunden – dieser wurde bereits unterboten, es gibt Läufe mit dem Competition deutlich unter 3 Sekunden. Man darf daher gespannt sein, welche Rekorde der leichtere und stärkere M5 CS (knapp über 634 PS) noch aufstellen wird.

DiPhillippi jedenfalls sieht man am Steuer an, wie gefesselt er von diesem BMW M5 CS ist – und er sagt es auch: „Ich würde sagen, das Erste, was mich beeindruckt, ist die Leistung. Das Drehmoment. Die Agilität dieses Autos, ich meine, der M5 und der M5 Competition waren schon bemerkenswerte Maschinen, und all die Details, die sie in diesen CS gesteckt haben, sind Wahnsinn. Die Jungs in München haben sich selbst übertroffen!“

