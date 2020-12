2021er Toyota Mirai II: Wasserstoff-Limousine mit über 650 km Reichweite – Toyotas Wasserstoff-Limousine Mirai erlebt im Mirai II in der 2021er-Version ihre Neuauflage. Auf Grundlage einer neuen Plattform namens GA-L konnte bei dieser Version die Brennstoffzellen-Basis von einer reinen Anordnung unter der Plattform des Wagens im Kabinenboden in die Front verlagert werden. Das Resultat: Mehr Platz für Passagiere und mehr Wasserstoff-Reserven über den Wagen verteilt, was in höherer Reichweite resultiert.

Zugleich wurden die Starkstrom-Batterie und der Elektromotor über der Hinterachse angeordnet. Bis zu drei Hochdruck-Wasserstofftanks fasst der Mirai II, die in einer T-förmigen Anordnung verbaut werden. Der längste verläuft im Unterboden der Wagenlänge nach, die beiden kleineren sind seitlich unter den Rücksitzen und dem Kofferraum positioniert. Mit 5,6 Kilogramm Wasserstoff fassen sie ein Kilo mehr pro Tank als die vorherige Variante.

Gepaart mit dem verlagerten Antrieb und Akku erzeugt die Umverteilung der Brennstoffzellen eine Gewichtsverteilung im Verhältnis 50:50, was der Fahrstabilität zugutekommt. Zugleich sind die Brennstoffzellen aus Festpolymer leichter und etwas größer als beim Vorgängermodell, daher sind weniger Zellen bei höherer Leistungsdichte machbar. Der Akku des Vorgängermodells war ein Nickel-Metall-Hybrid, die neue Variante arbeitet auf Lithium-Ionen-Basis. Damit ist die Ausbeute höher und sie wiegt knapp 2,5 Kilo weniger.

Das Resultat dieser Optimierungen ist ein Antriebsstrang, der 182 Pferdestärken bei 300 Nm Drehmoment leistet. Die Reichweite beträgt 650 Kilometer. Preise für den neuen Mirai II wurden noch nicht bekanntgegeben.

Quelle: carscoops.com