2021er Mercedes-AMG GT: Mehr Power und Ausstattung als der Vorgänger – Nachdem Mercedes AMG seine neue Black Series vorgestellt hat, ist es nun an der Zeit für den „Standard“ AMG GT, der mit mehr Leistung und besserer Grundausstattung als seine Vorgänger daherkommt. Das lässt sich mühelos an der Maschine erkennen, die mit satt mehr Leistung aufwarten kann. Ebenso wie an umfangreicherer Serienausstattung.

Der Biturbo-V8 mit 4,0 Litern Hubraum entfesselt in der Grundversion bereits knusprige 530 Pferdestärken – 53 PS mehr als die 469 Pferdchen des Vorgängers. Mit dem Start des AMG GT neigt sich aber auch die Variante AMG GT S ihrem Ende entgegen.

Zukünftig rangieren bei AMG in der Serie: der AMG GT, AMG GT C, AMG GT R, AMG GT R Pro sowie die AMG GT R Black Series.

Letztere neue Black Series haben wir euch bereits an anderer Stelle präsentiert, Video und Leistungsdaten findet ihr hier. Alle neuen AMG GT kommen dabei nun mit adaptiver Federung AMG Ride Control, elektronischem Differential am Heck sowie Komposit-Bremssystem als Grundausstattung daher.

Kunden, die sich für das Dynamic-Plus-Paket entscheiden, erhalten eine optionale Hinterachsensteuerung, um die Handhabung des Wagens noch einmal zu verbessern. Sowohl Coupé als auch Roadster können als „Night Edition“ verziert werden. Dies fügt dem Ganzen einige kosmetische Extras hinzu:

Als da wären die schwarzen Bremssättel, der AMG-Kühlergrill in dunklem Chrom, abgedunkelte Scheinwerfer und modellspezifische Leichtmetallräder.

Zudem sind ein Carbonfaser-Dach für das Coupé beziehungsweise schwarzes Stoffverdeck für den Roadster enthalten, dazu weitere Farbvarianten in Obsidianschwarz-Metallic, Selenitgrau-Metallic und Designo-Graphitgrau-Magno.

Auch das Innenleben wird bei der Mercedes-AMG GT Night Edition entsprechend mit AMG Performance-Sitzen, Mikrofaser-Lenkradbezug, Polstern im schwarzen Nappa-Stil mit Diamantsteppung sowie Cockpitakzenten in Klavierlackoptik oder Carbonschwarz aufgewertet.

Der neue Mercedes-AMG GT kann jetzt vorgestellt werden, das Coupé schlägt mit 119.079 Euro, die Roadster-Variante mit 130.679 Euro zu Buche. Ab November soll der Wagen dann im Handel stehen.

