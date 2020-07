Ford Bronco 2021 – Nach vielen Gerüchten und schier endloser Wartezeit ist es endlich soweit: Ford lässt den 2021er Bronco von der Kette und präsentiert ihn der neugierigen Öffentlichkeit. Das Biest wird sowohl in einer Zwei- als auch erstmals einer Viertürer-Variante erscheinen und bildet das Flaggschiff einer neuen Reihe von Offroadern unter dem Bronco-Banner.

Ford hat sein neues Geländeross nach Funktion, nicht nach Mode und Look gestaltet – dafür hat man jahrelang „Foren gestalked“, wie man es beim Unternehmen selbst bezeichnet, um herauszufinden, was die Fans wollen. Herausgekommen ist ein Geländewagen mit 294 Millimetern Bodenweite und der besten Wasserwatfähigkeit seiner Klasse von 851 Millimetern bei entsprechender Bereifung.

Zwei EcoBoost-Motoren sind bei der Anfangsserie möglich, eine Grundmaschine mit 2,3 Litern Hubraum, Vierzylinder und knapp 280 PS sowie 420 Nm Drehmoment, sowie ein 2,7-Liter-V6 mit knapp 320 PS und 542 Nm Drehmoment. Es werden mehrere Schaltungs-Pakete zur Wahl stehen, darunter auch eine Siebengang-Handschaltung und eine Zehngang-Automatik.

Je nach Optionspaket können sich Käufer für immer extremeres Gelände entscheiden – wer das Maximum will, wählt den Vierzylinder mit Handschaltung und erweitertem Allradantrieb.

Mit dem Bronco feuert auch die sogenannte Trail Toolbox ihre Geburt, ein Paket von Hilfsmitteln für schweres Gelände.

Dazu gehören die Trail Control, der Langsamfahr-Tempomat für das Fahren auf Abseitspfaden, der Trail Turn Assist, der den Wenderadius im Gelände mit Hilfe von Drehmomentvektoren verringert, sowie das Trail One-Pedal Drive, das dem Fahrer hilft, beim Kriechen in Felsen präziser und sicherer zu agieren.

Alle Bronco-Varianten werden mit rahmenlosen, leicht zu entfernenden Türen ausgeliefert, die in der größeren Bronco-Version sogar an Bord in speziellen Taschen gelagert werden können. Dabei ruhen die Außenspiegel am Rahmen und bleiben am Wagen, wenn man die Türen entfernt.

Je nach Variante kann der Bronco mit Festdach oder Softtop ausgeliefert werden, wobei eine Person im Alleingang das Dach entfernen können soll, wie Ford betont.

Selbstverständlich stehen tonnenweise Personalisierungsoptionen wie verschiedene Türen, Beleuchtungen, Dachgepäckträger, Seilwinden an modularen Hirschfängern und andere Optionspakete zur Verfügung.

Auch das Innenleben ist vom originalen Bronco inspiriert, verfügt aber über jede Menge Hightech, wasserdichte Schalter, wasserfeste Polsterung und einen Gummi-Fußraum mit Abflussstöpseln. Am Armaturenbrett können über ein spezielles Rack jede Menge nützliche Dinge wie Actionkameras, Smartphones oder Klemmbretter angebracht werden.

Selbstverständlich steht ein SYNC4-Infotainmentsystem der neuesten Generation mit 12-Zoll-Touchscreen ebenso zur Verfügung wie eine Offroad-Navigation. Der Wagen verfügt zudem über 360-Grad-Kameras, um damit noch besser über Felsen und durch Flüsse manövrieren zu können.

Auch das „G.O.A.T.“ Terrain-Management-System unterstützt Fahrer in selbst schwerstem Gelände mit verschiedenen Fahrmodi, die von Asphalt bis zum Felsenklettern bei maximalem Gefälle reichen. Sämtliche weiteren Infos zum neuen Bronco findet ihr im Video. Teuer wird das Geländebiest zumindest in USA dabei nicht, untere Pakete fangen bereits bei 29,995 US-Dollar an, umgerechnet knapp 26.450 Euro.

Mit der Produktion des neuen Bronco soll Anfang 2021 begonnen werden – die ersten beiden Varianten sollen bereits im Frühjahr bei den US-Händlern stehen. Für 100 US-Dollar können sich US-Bürger bei „Ford.com“ einen Wagen reservieren.

Quelle: carscoops.com