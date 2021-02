2021 Ford F-150 Raptor: Ford enthüllt neuen Super- Truck und R-Version – Autohersteller Ford hat unlängst die wohl größte Offroad-Enthüllung des Jahres vollbracht. Der 2021er F-150 Raptor steht nun im Licht der Öffentlichkeit, die neueste Inkarnation einer Ikone mit diesem Namen. Der letzte Raptor war so beliebt, dass er in den vier Jahren seiner Existenz laut Ford-Angaben in den USA Porsches gesamtes Sportwagen-Lineup sowie die Corvette an Gesamtverkäufen übertraf.

Diesen Erfolg soll der 2021er Ford F-150 Raptor natürlich fortsetzen, der sowohl in einer verbesserten 3,5-Liter-Ecoboost-V6-Version mit Doppelturbolader als auch in einer neuen und von den Fans sehnlich erwarteten Raptor-R-Variante mit V8 daherkommt, die für 2022 bestätigt wurde. Vermutlich wird die R-Variante auf einen V8 Typ RAM TRX mit mehr als 780 Pferdchen setzen, wie er auch im Mustang Shelby GT500 werkelt – nur eben für die Bedürfnisse eines Pick-ups angepasst und etwas weniger aggressiv getunt, um Geländegängigkeit und Allzwecktauglichkeit zu bewahren.

Der Look des neuen 2021 Ford F-150 Raptor entspricht unverkennbar den Linien des Vorgängers, doch Scheinwerferleiste und Motorhaube haben ihre eigene Sprache.

Letztere kommt mit einem „Hitze-Extraktor“ daher, der die Belüftung durch die Seitenkanäle funktional unterstützen dürfte. Die Menge an optischen Schmankerln, Upgrades und Optionen ist erwartungsgemäß erschlagend und kann in diesem Artikel nicht einmal annäherungsweise aufgelistet werden.

Der neue Twinturbo-3.5-Liter-Ecoboost-V6 des F-150 ist an eine Zehngangautomatik gekoppelt, die Leistungsdaten wurden von Ford noch nicht freigegeben, sollen aber „relativ unverändert“ zur Vorversion geblieben sein. Die hatte rund 460 PS. Der eigentliche Motor ist ein Ecoboost der dritten Generation mit „State of the Art“-Turboladern sowie neuen Hochleistungslüftern für das Kühlsystem. Durch ein neu verbautes „Kreuzrohr“ soll der Sound noch „kehliger“ als beim beliebten Vorgänger sein, insbesondere in den Fahrmodi „Sport“ und „Baja“.

Bekannt ist zudem: Jeder 2021er F-150 Raptor wird serienmäßig mit einem elektronischen Sperrdifferenzial hinten und einem Torsen-Sperrdifferenzial/-Ausgleichsgetriebe vorne ausgestattet.

Die Neuerungen machen selbstverständlich keinen Halt vor dem Chassis oder dem Innenraum des Wagens.

So wird der 2021er Ford F-150 Raptor ein Terrain-Managementsystem mit gleich sieben Fahrmodi für jede Art von Schlamm und Geröll bieten und auch das Felsenklettern erlauben. Diese wirken sich dabei auf die gesamte Fahrdynamik, Stabilität, die Winkel und Balance des Pick-ups aus. Ein neues Feature ist das besondere „Trail 1 Pedal“, das Gas und Bremse in sich vereint und so die Fußarbeit des Fahrers erleichtern soll – ein Druck für eine Vorwärtsbewegung, loslassen zum Bremsen. Dies soll das Fahren auch im steilsten Gelände vereinfachen.

Es kann mit einer optionalen 360-Grad-Kamera kombiniert werden – und mit den neuen 35- oder 37-Zoll-Reifen, Ford zufolge die größte Bereifung, die je für einen serienmäßigen „Light-duty Full-size Pickup-Truck“ auf den Markt gekommen ist. Schwere und Verlässlichkeit ziehen sich auch unter der Karosserie entlang: Der 2021er F-150 Raptor verfügt über einen Hochleistungsstahlrahmen, der in Schlüsselbereichen zudem noch verstärkt wurde und für höchste Belastungen über noch bessere Schockabsorption als sein Vorgänger verfügt.

Viele dieser und noch weitere Details findet ihr im Rundgang-Video des Kanals „Carscoops“, das wir euch unten angehängt haben.

Quelle: carscoops.com