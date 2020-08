2021 Donkervoort D8 GTO-JD70: In der neuen Carbon-Edition noch leichter – Das Geschoss, das ihr in diesem Video erlebt, ist der neue 2021er Donkervoort D8 GTO-JD70. Im Gegensatz zu ihrer Vorgängerversion hat sich die ohnehin alles andere als fette Straßenrakete aus den Niederlanden noch einmal so richtig gehäutet – und setzt auf Carbon und offen daliegende Teile, womit sie an einen Renner aus den 40ern erinnert. Ein mächtig schnelles Teil.

Der ultrakompakte Flitzer setzt in seiner BNCE (Bare Naked Carbon Edition, kurz: Splitterfasernackte Carbon-Edition) auf ein Chassis mit gerade einmal 700 Kilogramm Gewicht – noch mal ein paar Kilo weniger als das ohnehin alles andere als schwere Original.

Vier verschiedene Zierleisten-Varianten mit unterschiedlichen visuellen Stilen lassen sich vom Kunden auswählen.

Die kommen entweder im Matt- oder im Hochglanzfinish daher. Der Wagen wurde konzipiert, um den 70. Geburtstag des Firmengründers Joop Donkervoort zu begehen. Unter der „Haube“ dieser Rakete schlägt ein mächtiges Herz, das dem Grǘnder alle Ehre macht.

Angesichts des geringen Gewichts sorgt der Wagen mit seinem turbogeladenen 2,5-Liter-Fünfzylinder von Audi Sport und den 420 Pferdestärken bei 520 Nm Drehmoment für ordentlich Lärm. Sein Aggregat katapultiert das Biest in 2,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h, an der 200 kratzt die Nadel bereits nach 7,7 Sekunden.

Bei 280 Sachen Spitze ist dann Schluss.

Die Emissionen des 2021er Donkervoort D8 GTO-JD70 entsprechen dabei vollständig dem Euro 6D Temp-Standard. Diese Rakete ist dabei laut Hersteller das „erste 2G-Serienauto weltweit“, was nichts anderes bedeutet, als dass der Wagen mit einer maximalen Seitenbeschleunigung/G-Kraft von 2,05 G aufwartet.

Preise für diesen rasanten Niederländer wurden noch nicht angekündigt – die „Standardversion“ dieses Leichtgewichts schlägt allerdings mit 198,000 Euro inklusive Mehrwertsteuer zu Buche, günstiger dürfte die Carbonfassung wohl nicht mehr werden.

Quelle: carscoops.com