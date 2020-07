2021 BMW iX3: Elektro-SUV mit 460 km Reichweite und 290 PS – Der 2021er BMW iX3 wurde nach mehreren Leaks und Gerüchten endlich offiziell vorgestellt. Der neue „Bayer“ basiert auf dem aktuellen X3 und verfügt über einen eDrive der fünften Generation. Im Video könnt ihr den Elektro-SUV en detail bestaunen, wir liefern euch im folgenden ein paar Eckdaten.

Der 80 kWh-Akku des BMW iX3 liefert eine WLTP-Reichweite von 460 Kilometern mit einer vollen Ladung, nach NDEC 520km. Dabei wartet der Motor mit satten 290 Pferdestärken bei 400 Nm Drehmoment auf. Der Wagen wird dabei mit einem Heckantrieb ausgestattet sein, um die „klassische BMW-Fahrerfahrung“ zu liefern.

Den Sprung von 0 auf 100 liefert der E-SUV in beachtlichen 6,8 Sekunden, abgeriegelt wird die Höchstgeschwindigkeit bei 180 Stundenkilometern. Auf bis zu 80 Prozent lässt sich der iX3 binnen nur 34 Minuten an einer 150-kW-Schnellladesäule hochfüttern, wer es eilig hat, kann binnen zehn Minuten immerhin 100 Kilometer Reichweite „tanken“.

Der Akku weist zehn Module mit 188 Prismatischen Zellen auf, die CO2-frei produziert wurden und für höchste Sicherheit individuell versiegelt sind.

Optisch unterscheidet sich der BMW iX3 von den herkömmlichen SUV-Varianten aus Bayern: So wurde der vordere Nierengrill bewusst teilblockiert. Dies reduziert den Luftwiderstand, ebenso wie die aerodynamisch effizienten 19-Zoll-Leichtmetallfelgen. Insgesamt konnten die Ingenieure so fünf Prozent weniger Luftreibung herausholen.

Das erhöht die Reichweite um sechs Kilometer. Die blauen Akzente an Heck und Front setzen sich auch im Innenleben fort. Die Kunden dürfen zwischen fünf Innenverkleidungen wählen, ebenso zwischen Standard- oder Sportsitzen. Gleich sechs Metallic-Farboptionen stehen außen zur Auswahl.

Die Federung des BMW iX3 ist adaptiv, die Dämpfer werden elektronisch geregelt. Apropos elektronisch: Überhaupt ist man bei BMW stolz auf den elektrischen Antriebsstrang des Wagens, sowohl Elektronik als auch Getriebe sind erstmals in einem gemeinsamen Gehäuse untergebracht.

Die fünfte Generation des eDrive soll den Angaben der Ingenieure zufolge satte 30 Prozent mehr Leistung im Vergleich zu den Motoren momentaner E-Autos aus dem Hause BMW liefern.

Auch Kühlung bzw. Wärmesystem des Akkus für kalte Monate/Umgebungen wurden optimiert und sorgen dabei für eine Temperaturkontrolle sowohl für den Motor wie auch die Leistungselektronik. Der BMW iX3 wird das erste von drei neuen Elektromodellen der Bayern, der kommende i4 sowie die Serienversion des iNext SUVs sollen Ende 2021 vom Band rollen.

Apropos Band: Das steht in Shenyang, in China – somit wird der iX3 der erste BMW, der dort für den Export produziert wird. Daher wird er auch gegen Ende des Jahres 2020 zuerst in China verfügbar sein und erst bei 2021 seinen Weg nach Europa antreten. Die USA und Kanada werden dabei überhaupt nicht mit dem iX3 bedient.

Quelle: carscoops.com