190 km/h bei kompakter Größe: Modellbauer konstruiert Raketen-Rennauto – Modellautos. Schon vor 20 Jahren waren die ferngelenkten Flitzer schnell, wenn auch mit eher schwachbrüstigen Batterielaufzeiten ausgestattet. Benzinmotoren gibt es für solche rasanten Mikro-Kisten zuhauf – knallharte Rennen werden mit den knatternden Geschossen bestritten. Doch was passiert eigentlich, wenn man eine Turbine an so ein Gefährt flanscht?

Eine Frage, welcher der Betreiber des YouTube-Kanals „ProjectAir“ nachging. Der versierte Jung-Modellbauer konnte mit seinen Bauten auf YouTube Stand dieses Artikels bereits über 235.000 Abonnenten begeistern. So auch mit seinem im Juni 2022 veröffentlichten Video mit dem übersetzten Titel „Ich baue mir ein RC-Düsenauto“, in welchem „ProjectAir“ die Konstruktion des späteren rasanten Geschosses dokumentierte.

Besagte Asphalt-Rakete ist nun fertig – und soll im neuen Video zur Testfahrt

Seinerzeit wurde – vereinfacht ausgedrückt – ein GT-Modellauto in seine Bestandteile zerlegt, bevor „ProjectAir“ eine vergleichsweise kostspielige Mini-Schubdüse für einen RC-Jet auf das Fahrzeug montierte. Dabei musste jeder Handgriff penibel stimmen, um Abweichungen zu vereiteln – abgesehen von der Tatsache, dass ein solches Fahrzeug nicht konventionell zu bremsen ist. Ergo musste der Modellbauer auch einen richtigen Bremsfallschirm installieren.

Auch eine besonders aerodynamische Karosserie musste gefertigt werden, sollte der Mini-Asphaltjet bestehende Geschwindigkeitsrekorde für Modellfahrzeuge auch nur ankratzen. Achtern montierte der Erbauer zudem ein enormes Leitwerk, um die Maschine bei hohen Geschwindigkeiten zu stabilisieren. Das Heck musste zudem mit Alufolie ausgekleidet werden, damit die Jet-Turbine Kunststoff und Harze nicht schmelzen konnte.

Ergebnis all der Bemühungen:

Eine finale Testfahrt, bei der das Fernlenk-Geschoss atemberaubende 190 Stundenkilometer zurücklegte. Allerdings vor einer offiziellen Bestimmung durch unabhängige Beobachter – und eine weitere Fahrt sollte das „JetCar“ von „ProjectAir“ nicht erleben. Bei dem enormen Tempo brach das Fahrzeug in Richtung Randstreifen aus – und der kurze Kontakt mit unebenem Grund genügte, um die abstehenden Bauteile förmlich in Stücke zu zerfetzen und die Turbine abzureißen.

Intakt hingegen blieb die Karosserie – wenngleich sie sich durch Hitze und Fahrt verformt hatte, was wohl überhaupt zum Ausbrechen der kleinen Straßenrakete führte. Bedauerlich – umso mehr, weil der Modellbauer betont, dass er nicht mal ansatzweise Vollgas mit der Düse gegeben hatte. Am Ende steht „ProjectAir“ vor der Frage, ob er das Projekt weiter verfolgt – und falls ja, ob er seine ursprüngliche Version repariert, oder für seine Community eine gänzlich neue baut.

So oder so: Ein interessanter Versuch, den Modellbauinteressierte nicht verpassen sollten.