Lamborghini Huracán mit Heckantrieb zeigt Wheelies – Etwas an der hyperaggressiven, sportlichen Form des Lamborghini Huracán reizt Tuner auf der ganzen Welt, noch das letzte an Leistung mit einem Doppelturbolader aus diesem Biest herauszuholen. Darunter sind auch die Experten von AMS Performance, weltweit bekannt für den schnellsten Nissan GT-Rs. Die knüpften sich einen Huracán vor und kitzelten den Stier bis zur Weißglut. Das Resultat: mehr als 1800 Pferdestärken.

1825 Rösser, um genau zu sein. Eine derart brachiale Power, dass dieser Huracán die Viertelmeile in knapp siebeneinhalb Sekunden verdampft. Zu sehen war der Wagen schon vor seiner Verwandlung durch AMS bei Netflix, wo er in der Straßenrenn-Serie „Hyperdrive“ zu sehen war. Mattschwarz und mit dem Heckflügel eines Performante ausgestattet, rollt dieses Monster von einem Stier an die Startlinie.

Der Wagen wurde auf Heckantrieb umgerüstet und nutzt entsprechend Radialreifen für Dragrennen, damit er die ganze Macht auch voll in den Asphalt stemmen kann. Ende 2020 war der AMS-Huracán bei einem Rennevent in den USA zu sehen. Der Kanal „That Racing Channel“ hielt mit der Kamera drauf. So bekommen wir Bilder eines Lamborghini Huracán zu sehen, der einen Wheelie zieht und dabei noch beschleunigt und seine Gegner an der Startlinie abzieht. Sieht man nicht alle Tage.

Quelle: carscoops.com