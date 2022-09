17 Millionen Dollar bei Car-Treffen verheert: Einer von drei Pagani Zonda HP Barchetta gecrasht – Der Pagani Zonda HP Barchetta ist ein seltenes Auto. So selten ist das Hypercar, da insgesamt nur drei Stück davon gebaut wurden. Entsprechend hoch ist mittlerweile der Preis, eines der Fahrzeuge schlägt mit atemberaubenden 17 Millionen US-Dollar zu Buche. Eines dieser seltenen Fahrzeuge wurde nun in Kroatien bei einem Autotreffen schwer beschädigt.

Bei dem Event waren laut einem Bericht von „Carscoops“ unzählige Superschlitten und Autoexoten zugegen, darunter gleich mehrere Bugatti Chirons, der einzigartige Bugatti La Voiture Noire, ein Zenvo TSR-S, der Apollo IE, zwei Rimac Neveras, ein Apollo Project Evo sowie zwei Pagani Zonda Cinques. Die Fahrzeuge zogen in einem Corso durch die Stadt, wobei die Aufnahmen zeigen, dass der Barchetta zum Zeitpunkt des Unfalls hinter dem Apollo Project Evo fuhr.

Beim Durchfahren einer leichten Linkskurve geschah es: Der Fahrer des Pagani Zonda gab etwas zu viel Gas. Dadurch drehten die Hinterräder durch. Das Hypercar brach aus, was nicht mehr korrigiert werden konnte – und krachte in den Gegenverkehr. Präziser: in die Flanke eines Ford Fiesta, der auf der Gegenspur unterwegs war. Die Geschwindigkeit war glücklicherweise nicht hoch, aber für den Pagani bedeutete die Kollision annähernd Totalschaden.

Das linke Hinterrad wurde inklusive Aufhängung, Bremse und Federung vollständig aus dem Zonda gerissen, flog allem Anschein nach auf ein Gebäude zu. Ein großer Teil der Kohlefaser-Karosserie auf der linken Seite des Zonda wurde ebenso beschädigt wie das linke Vorderrad. Auch der Löwenanteil der Heckverkleidung wurde zerstört, lag am Ende auf der Fahrbahn. Für den Fiesta sah es nicht viel besser aus.

Trotz der schweren Fahrzeugbeschädigungen kam es zu keinen Verletzungen bei den Beteiligten. „Carscoops“ geht davon aus, dass der Besitzer seinen Pagani Zonda HP Barchetta nun wohl in das Unternehmen zurückgeben dürfte, um dort die Reparaturen durchführen zu lassen.

