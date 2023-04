„1500 REV“: Ram präsentiert vollelektrischen Pick-up mit irrer Reichweite – Im Rahmen der Autoshow in New York hat der Autobauer Ram seinen ersten batteriebetriebenen leichten Pick-up vorgestellt. Mike Koval Jr., CEO der Marke Ram, die dem Konzern Stellantis angehört, erklärte dazu stolz: „Der vollelektrische Ram 1500 REV ist ein monumentaler Meilenstein auf unserem weiteren Weg, die branchenweit besten elektrifizierten Lösungen anzubieten, und stärkt unsere preisgekrönte Produktpalette weiter.“

Koval Jr. ergänzt:

„Wir glauben daran, unseren Kunden die richtige Auswahl an Antriebsstranglösungen anzubieten, und werden das Pickup-Segment weiterhin neu definieren. Unser brandneuer Ram 1500 REV übertrifft die Konkurrenz in Bereichen, die den Kunden am wichtigsten sind, darunter Reichweite, Anhängelast, Nutzlast und Ladezeit.“

Hinsichtlich der Akkugröße haben Kunden bei dem 1500 REV die Wahl zwischen einem kleineren 168-Kilowattstunden-Batteriepack, welches eine Reichweite von bis zu 563 Kilometern erlaubt, oder dem deutlich potenteren 229-Kilowattstunden-Akku mit einer angestrebten Reichweite von bis zu 805 Kilometern.

Wie es heißt, sollen beide Varianten in nur zehn Minuten Saft für bis zu 177 Kilometer Reichweite laden können. Das System arbeitet dazu mit 800-Volt-Gleichstrom und kann mit bis zu 350 kW an entsprechenden Schnellladestationen „tanken“.

Auch in Sachen Fahrleistung gibt sich der neue Pick-up-Truck keine Blöße.

Gleich zwei Motoren – einer ist vorne verbaut, der andere an der Hinterachse platziert – liefern insgesamt 654 PS und beschleunigen den 1500 REV damit innerhalb von gerade einmal 4,4 Sekunden auf 60 mph – also fast 100 km/h.

Das neue Modell basiert auf einem eigens für große Elektrofahrzeuge mit Body-on-Frame-Design entwickelten hochfesten Stahlrahmen aus fortschrittlichen Materialien. Der sogenannte STLA-Rahmen ist leicht, dabei dennoch steif und langlebig, und in der Mitte etwas breiter, um eine effektive und gleichzeitig schützende Integration des Akkus zu ermöglichen.

Die Nutzlast des 1500 REV wird mit 1.225 kg angegeben, bis zu 61 cm tiefe Wasserdurchfahrten sind für das Gefährt kein Problem.

Möglich ist ferner das bidirektionale Laden von Fahrzeug zu Fahrzeug, Fahrzeug zu Haus und Fahrzeug zu Netz.

Einen Preis und den Termin für die offizielle Markteinführung bleibt uns der Hersteller bislang noch schuldig, wo man in Bezug auf das Fahrzeug aktuell lediglich vom Modelljahr 2025 spricht.

Quellen: motor.at , media.stellantis.com