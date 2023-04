13-Jähriger hängt Beamten ab: Wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei – Wenn es um gefährliche Verfolgungsjagden geht, muss man dabei nicht nach Hollywood schauen. Denn auch in Deutschland kommt es immer wieder zu Situationen, in denen sich Autofahrer mit der Polizei stellenweise recht spektakuläre Verfolgungsjagden liefern. Auch im neuesten Fall rasten Beamten einem Auto hinterher.

Das Besondere dieses Mal war sicherlich, dass der Autofahrer ein 13-jähriges Kind war. Und nicht nur das, der Jungen hängte sogar die Verfolger ab. Alles begann in der Innenstadt von Neunkirchen im Saarland am vergangenen Wochenende in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Dort fiel einer Polizeistreife gegen 0.30 Uhr ein schwarzer 5er Golf auf, der durch die Innenstadt fuhr und dabei über den Bordstein jagte.

Zeitweise mit deutlich über 100 km/h unterwegs

Als der Fahrer die Polizei bemerkte, drückte er aufs Gaspedal, woraufhin die Beamten mit Blaulicht und Martinshorn die Verfolgung aufnahmen. Es entwickelt sich eine wilde Verfolgungsjagd durch die Stadt. Laut der Erklärung der Polizeiinspektion Neunkirchen sei der „Golf zeitweise mit deutlich über 100 km/h“ unterwegs gewesen. Nach einer gewissen Zeit der Verfolgung soll der Junge am Steuer in einer Privateinfahrt angehalten haben, um das Fahrzeug dort abzustellen.

Als jedoch die Polizisten dort ebenfalls hielten und ausstiegen, gab der junge Fahrer abermals Gas und entwischte. Dabei verloren die Beamten den Flüchtenden aus den Augen. Jedoch hatten die Beamten das Kennzeichen des Golfs. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer der Neffe des Fahrzeughalters war, der sich den Wagen einen Tag nach seinem 13. Geburtstag „ausgeliehen“ hatte. Der Wagen konnte durch die Polizei in der Nähe der Halteradresse sichergestellt werden.

13-Jähriger polizeibekannt, aber nicht strafmündig

Der Junge ist übrigens laut den Ermittlern polizeibekannt und sei vor allem schon des öfteren mit dem Auto seines Vaters auf den Straßen gewesen. Da der 13-Jährige allerdings noch nicht strafmündig ist, kann der junge Raser nicht belangt werden. Glücklicherweise wurde niemand bei dieser wilden Verfolgungsjagd verletzt.

Quelle: rtl.de