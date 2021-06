Es ist eine kalte, grausame Welt dort draußen. Katastrophen und Terror dominieren die Medien, Killer-Clowns machen die Straßen unsicher und das Wetter ist auch grade kacke. Aber nicht mit uns! Nicht mit MANN.TV! Hier weht kein eisiger Lufthauch, sondern eine warme Sommerbrise! Okay, es gibt zwar manchmal Streit in der Redaktion wegen des Fensters – ES IST NOCH KEINER ERSTUNKEN, ABER SCHON SO MANCHER ERFROREN, CHEF! – aber grundsätzlich sind wir stets um gute Stimmung bemüht. Und das möchten wir natürlich an unsere Leser weitergeben. Legt also für einen Augenblick alle Existenzängste beiseite und konzentriert euch gemeinsam mit uns auf das Wesentliche: Titten und Autos! Oder noch besser große Titten in großen Autos!

Hatten wir auch lange nicht mehr, so ein herrlich sinnbefreites aber doch so schön anzusehendes Video, bei dem die Power eines PS-Monsters die Brustphysik einer hübschen Dame zu einem Tänzchen auffordert. Letztes Mal war es eine Blondine in einem Toyota Supra. Diesmal ist es eine Rothaarige in einem 1200hp Camaro. Auch schön! Haben beide genauso viel unter der Haube.



Spätestens, wenn der Bengel im Video Gas gibt, fühlt man selbst am Bildschirm, wie es einen förmlich in den Sitz drückt, was die gut bestückte Dame auch sogleich mit einem freudigen Jauchzer kommentiert. Wie gesagt, es ist halt nicht alles schlecht dieser Tage! Keep smiling und so!