100 Millionen Dollar an Traumwagen: Video zeigt den edelsten Autosalon der Welt – Man kennt sie, die exklusiven Autohäuser, in denen noble Karossen auf edlem Marmor und mächtigen Drehscheiben auf zahlungskräftige Käufer warten. Mit dem nüchternen Begriff „Verkauf“ oder dem profanen Wort „Autohaus“ gibt man sich dort selten zufrieden. Doch auch unter ihnen gibt es Platzhirsche, denen das Angebot üblicher Luxus-Autohäuser lächerlich vorkommen muss. Im hypernoblen Salon dieses Videos stehen Nobelkarossen, deren addierter Gesamtwert einem die Kinnlade herunterklappen lässt.

Zum Zeitpunkt des Artikels warten hier Traumwagen mit einem addierten Gesamtwert von 100 Millionen US-Dollar, umgerechnet derzeit 92 Millionen Euro, auf gutbetuchte Käufer. Der außergewöhnliche Autosalon steht – wie könnte es anders sein – in Dubai. Das Unternehmen hört auf den Namen „F1rst Motors“, und schon ein Blick in die riesigen Hallen dürfte den Puls von Fans potenter Boliden und edler Klassiker in die Höhe treiben. Hier werden schon mal Fahrzeuge in Panzerglas-Frachtkisten per Lastenhubschrauber in die Penthouse-Wohnungen der Besserverdiener geliefert.

Mercedes, Maibach, Brabus und Bentley stehen neben Rolls Royce und Cadillac – und doch bilden sie bei allem Prunk, den man mit solchen Namen verbindet, in diesem Autosalon der Superluxus-Klasse doch eher die bezahlbare Einsteigerflotte. Denn selbstverständlich hat man hier auch Karossen zu bis zu Millionenbeträgen wie den Bugatti Chiron Super Sport und Co. im Portfolio. Lamborghini und Ferraris warten hier bildlich im Dutzend Nase an Nase auf den erlesenen Geschmack der Käuferschaft.

Zu verdanken haben wir dieses Video dem bekannten YouTube-Kanal „carwow“, bei dem man uns eine rund 35-minütige Führung der Extraklasse durch die heiligen Hallen von „F1rst Motors“ serviert. Nicht nur Moderator Mat wähnt sich dort im siebten Himmel: Er hat die einmalige Gelegenheit, sich seine Traum-Top-5 seiner Lieblingswagen vor Ort zusammenzustellen. Einige harte Entscheidungen stehen für den begeisterten Sportwagen-Kenner an: Wird es der klassische Porsche 911? Denn Fans des Kanals wissen, dass Mat den deutschen Boliden in sein Herz geschlossen hat.

Oder wird er sich angesichts dieser prachtvollen Umgebung und einer wohl einmaligen Auswahl an Hypercars doch eher für den Bugatti Chiron 300 Super Sport in seiner Fantasie-Liste entscheiden? Doch da hinten steht ein Lamborghini Sian – wie wäre es also mit dem? Fragen über Fragen und die buchstäbliche Qual der Wahl, wenn man denn überhaupt über das nötige bisschen Kleingeld verfügte. Geschäftsführer Ali führt Mat und das Kamerateam durch „F1rst Motors“ – und wer sich für die dortige Auslage interessiert, kann dank Video dabei sein.