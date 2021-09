In gerade einmal 4 Tagen Deutsches Bauunternehmen nimmt Brückeneinschub vor

In gerade einmal 4 Tagen: Deutsches Bauunternehmen nimmt Brückeneinschub vor – Wer erleben will, was Ingenieurskunst in Perfektion in Zusammenarbeit mit Fleiß und dem richtigen schweren Gerät zu vollbringen imstande ist, der braucht gar nicht weiterzulesen. Es genügt dazu völlig, sich das nun folgende Video mit Genuss zu Gemüte zu führen. Denn in den nächsten knapp acht Minuten erlebt ihr, wie eine gewaltige Brückenkonstruktion für die Eisenbahn binnen kürzester Zeit durchgezogen wurde. Oder besser: Durchgeschoben.

Ganzer Artikel